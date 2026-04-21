Sexspielzeug und Co.: Was in Kläranlage auftaucht

Abwasserkanäle befördern Schmutzwasser von Haushalten und Industrie zu Kläranlagen. Viele nutzen sie aber als Mülleimer. Was dort alles gefunden wird, bringt Mitarbeiter immer wieder zum Staunen.
Was durch die Abwasserkanäle in der Kläranlage Spittal so angespült wird und was die Mitarbeiter mühselig herausfischen müssen, möchte man sich gar nicht vorstellen. „Da ist einiges dabei“, erzählt Sascha Winkler, Betriebsleiter der Spittaler Kläranlage, bei einem Rundgang mit der „Kärntner Krone“.
Abgesehen von Hygieneartikeln, die sowieso nichts in der Kanalisation verloren haben, wurden in der Anlage bereits Tastenhandys, Sexspielzeug, Uhren, Spielwaren, Schmuck, Brillen, sogar ein Reifen angespült. Es ist kaum fassbar, was Menschen in den Kanal werfen. „Einmal ist sogar ein Bademantel bei uns aufgetaucht“, erinnert sich Winkler.
Unachtsames Wegwerfen sorgt für Schäden
Doch wie gefährlich das unachtsame Wegwerfen ist und welche Schäden die Bevölkerung damit anrichten kann, dürften offensichtlich viele nicht wissen. „Die Feststoffe müssen aus dem Wasser genommen werden. Besonders Tücher oder Bekleidung wie Strumpfhosen können Pumpen, Rohre und Anlagen stark beschädigen.“ Und in Folge kostenaufwendige Schäden anrichten.
Um einmal mehr darauf aufmerksam zu machen, dass etwa beim Toilettengang ausschließlich Fäkalien und Toilettenpapier in die Schüssel bzw. in den Kanal gehören, wurde am Anlagen-Areal in Spittal ein eigenes Regal montiert, auf dem einige der angespülten Objekte „ausgestellt“ sind. Das soll bei Führungen – besonders bei Schulklassen – zur Bewusstseinsbildung beitragen.
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