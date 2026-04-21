Sexspielzeug und Co.: Was in Kläranlage auftaucht

Um einmal mehr darauf aufmerksam zu machen, dass etwa beim Toilettengang ausschließlich Fäkalien und Toilettenpapier in die Schüssel bzw. in den Kanal gehören, wurde am Anlagen-Areal in Spittal ein eigenes Regal montiert, auf dem einige der angespülten Objekte „ausgestellt“ sind. Das soll bei Führungen – besonders bei Schulklassen – zur Bewusstseinsbildung beitragen.