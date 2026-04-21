Akku-Brände: Ursachen und wer im Ernstfall zahlt

Sie sind Alltag, doch die Gefahr durch Lithium-Ionen-Batterien zeigte sich am Wochenende erneut bei einem Fall in Innsbruck. Das wirft etliche Fragen auf – rund um die Versicherung, häufige Ursachen und warum Sparen bei Ersatzteilen nicht unbedingt eine gute Idee ist ...
Zum Glück geht es jener dreiköpfigen Familie aus Somalia, in deren Wohnung Sonntagfrüh ein E-Scooter-Akku regelrecht explodierte, inzwischen besser. Zum Schrecken kommt aber eine zerstörte Wohnung, sogar ein ganzer Fensterstock wurde herausgerissen!
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