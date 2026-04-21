RTL pausiert Quiz-Show „Wer wird Millionär?“

Das Format trägt den Titel „Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens“ und wird von Komiker Ralf Schmitz moderiert. Im Mittelpunkt des Konzepts steht ein Wettstreit zwischen einer einzelnen Person und einem 200-köpfigen Studiopublikum. Aufgabe ist es, Schätzfragen zu beantworten. Ist die Schätzung der Einzelperson genauer als die des übrigen Publikums, gewinnt sie 10.000 Euro.