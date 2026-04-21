RTL pausiert Quiz-Show „Wer wird Millionär?“

Der Quiz-Klassiker „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch verschwindet vom Bildschirm – zumindest vorerst. Der Sender RTL ersetzt die beliebte Show am Montagabend in den kommenden Wochen durch ein neues Quiz-Format.
Fans der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ steht eine mehrwöchige Pause bevor. Die vorerst letzte Ausgabe wurde am Montag ausgestrahlt. Den freien Sendeplatz am Montagabend übernimmt ab dem 27. April eine komplett neue Show.
Das Format trägt den Titel „Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens“ und wird von Komiker Ralf Schmitz moderiert. Im Mittelpunkt des Konzepts steht ein Wettstreit zwischen einer einzelnen Person und einem 200-köpfigen Studiopublikum. Aufgabe ist es, Schätzfragen zu beantworten. Ist die Schätzung der Einzelperson genauer als die des übrigen Publikums, gewinnt sie 10.000 Euro.
Drei Folgen geplant
Von der neuen Schätz-Show mit Ralf Schmitz sind zunächst drei Folgen geplant. Diese werden jeweils am Montag, konkret am 27. April, am 4. Mai sowie am 11. Mai, ausgestrahlt. Laut Senderangaben handelt es sich bei der dritten Folge um die vorerst letzte Ausgabe.
Fans von Günther Jauch müssen aber nicht zu lange warten, denn Ende Mai ist ein „Pfingst-Special“ von „Wer wird Millionär?“ im Programm vorgesehen. Wann die Quizshow mit regulären Folgen wieder auf den gewohnten Sendeplatz zurückkehrt, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.
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