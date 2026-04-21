EX-NASA-Chef: „Europa soll eigene Raketen bauen“

Vom Bergdorf bis an die Spitze der NASA: Thomas Zurbuchen trotzte frühen Zweifeln und prägte mit Milliardenbudget und spektakulären Missionen die moderne Raumfahrt. Heute blickt er nicht nur ins All, sondern auch auf die Zukunft der Erde. Außerdem warnt er, warum Europa im Wettlauf um den Weltraum nicht zurückfallen darf.
Wo mehr Kühe als Menschen lebten, begann eine Karriere, die bis ins Universum reicht. Thomas Zurbuchen wuchs in einem Bergdorf in der Nähe von Bern, Schweiz, auf. Sein Lehrer behauptete: „Von meinem Dorf kommen keine intelligenten Menschen.“ Das Gegenteil bewies der 58-Jährige. Er war wissenschaftlicher Leiter der NASA und hatte für seine Projekte 8,9 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung.
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