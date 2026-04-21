Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Wir können das!“

EX-NASA-Chef: „Europa soll eigene Raketen bauen“

Wissen
21.04.2026 17:00
Der Schweizer Thomas Zurbuchen war wissenschaftlicher Leiter der NASA.
Der Schweizer Thomas Zurbuchen war wissenschaftlicher Leiter der NASA.(Bild: NASA/Aubrey Gemignani)
Porträt von Katharina Pirker
Von Katharina Pirker

Vom Bergdorf bis an die Spitze der NASA: Thomas Zurbuchen trotzte frühen Zweifeln und prägte mit Milliardenbudget und spektakulären Missionen die moderne Raumfahrt. Heute blickt er nicht nur ins All, sondern auch auf die Zukunft der Erde. Außerdem warnt er, warum Europa im Wettlauf um den Weltraum nicht zurückfallen darf.

0 Kommentare

Wo mehr Kühe als Menschen lebten, begann eine Karriere, die bis ins Universum reicht. Thomas Zurbuchen wuchs in einem Bergdorf in der Nähe von Bern, Schweiz, auf. Sein Lehrer behauptete: „Von meinem Dorf kommen keine intelligenten Menschen.“ Das Gegenteil bewies der 58-Jährige. Er war wissenschaftlicher Leiter der NASA und hatte für seine Projekte 8,9 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
21.04.2026 17:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.608 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
155.744 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
Rattengift im Babybrei! Kripo jagt HiPP-Erpresser
133.689 mal gelesen
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
770 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
632 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
624 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Wissen
Krone Plus Logo
„Wir können das!“
EX-NASA-Chef: „Europa soll eigene Raketen bauen“
Gynäkologe Obruca:
So beeinflusst Mikroplastik die Fruchtbarkeit
Ist Boss der Gruppe
Behinderter Kea wird mit Kampftechnik zu Alphatier
Krone Plus Logo
Was Emotionen bringen
„Wer lernt zu fühlen, wird souveräner und klarer“
Forscher warnen:
Antibiotika-Resistenz bereits bei Neugeborenen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf