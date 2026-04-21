EX-NASA-Chef: „Europa soll eigene Raketen bauen“

Wo mehr Kühe als Menschen lebten, begann eine Karriere, die bis ins Universum reicht. Thomas Zurbuchen wuchs in einem Bergdorf in der Nähe von Bern, Schweiz, auf. Sein Lehrer behauptete: „Von meinem Dorf kommen keine intelligenten Menschen.“ Das Gegenteil bewies der 58-Jährige. Er war wissenschaftlicher Leiter der NASA und hatte für seine Projekte 8,9 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung.