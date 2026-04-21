SPÖ, ÖVP und Neos schlagen ihre Budget-Pflöcke ein

Pensionen als Knackpunkt in der Koalition

Ein Knackpunkt sind die Pensionen. Die SPÖ ist klar gegen weitere Einsparungen bei Senioren, die ÖVP möchte das ebenfalls vermeiden, wie zuletzt Kanzler Christian Stocker betonte. Die Neos fahren hier hingegen einen deutlich härteren Kurs und drängen auf Reformen: „Bereits jetzt fließt ein Viertel des Budgets in Zuschüsse ins Pensionssystem. Eine Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsalters um nur ein Jahr bringt ganze 2,5 Milliarden Euro“, rechnet Neos-Abgeordnete Sophie Wotschke vor. Alleine mit einer Rücknahme der außertourlichen Pensionserhöhungen könnten bis 2029 fünf Milliarden Euro eingespart werden.