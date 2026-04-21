Kärntner ÖFB-Cup-Starter stehen jetzt schon fest

Eigentlich geht‘s in der Kärntner Liga im Saisonfinish ja nicht ausschließlich um den Meistertitel und Aufstieg. Auch der Einzug in den ÖFB-Cup ist für viele Klubs immer ein großes Ziel. Heuer ist dieses Rennen bereits neun Runden vor Saisonende vorbei. Spätestens seitdem fix ist, dass Austria Klagenfurt in die Regionalliga absteigen wird, ist auch klar: Sogar der Meister der Kärntner Liga fällt um einen ÖFB-Cup um.