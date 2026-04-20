Mehrere Verletzte! Obus in Supermarkt gekracht

Wie das Rote Kreuz bekannt gab, ist am Montagvormittag ein Obus in ein Gebäude im Salzburger Stadtteil Itzling gekracht. In der Austraße ist es zu diesem Vorfall gekommen sein. Das Rote Kreuz meldet mehrere Verletzte. Derzeit stockt rund um die Unfallstelle der Verkehr ...
Schwerer Verkehrsunfall am Montagvormittag in Salzburg: Ersten Informationen zufolge ist ein Obus der Salzburg-Linien in ein Gebäude gekracht, in dem sich auch ein Billa-Plus-Supermarkt befindet.
Es gibt mehrere Schwerverletzte wie auch Leichtverletzte. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr sowie die Polizei sind im Einsatz. Ein Sichtschutz wurde aufgebaut.
Nähere Infos folgen...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.