Mehrere Verletzte! Obus in Supermarkt gekracht

Wie das Rote Kreuz bekannt gab, ist am Montagvormittag ein Obus in ein Gebäude im Salzburger Stadtteil Itzling gekracht. In der Austraße ist es zu diesem Vorfall gekommen sein. Das Rote Kreuz meldet mehrere Verletzte. Derzeit stockt rund um die Unfallstelle der Verkehr ...