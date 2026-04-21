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Vertrag unterzeichnet

Früherer Barcelona-Star wird Mexiko-Teamchef

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.04.2026 21:31
Rafael Marquez
Rafael Marquez(Bild: AFP/YURI CORTEZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mexikos langjähriger Kapitän und derzeitiger Co-Trainer Rafael Marquez wird nach der Fußball-WM im Sommer wie geplant zum Cheftrainer befördert.

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„Sein Vertrag ist unterzeichnet“, teilte Sportdirektor Duilio Davino mit. Der frühere Barcelona-Verteidiger tritt nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die Nachfolge von Javier Aguirre an.

Rafael Marquez
Rafael Marquez(Bild: AFP/LLUIS GENE)

Aguirre war bereits bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2010 Nationaltrainer Mexikos. Marquez soll die Auswahl zur WM 2030 führen.

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