Silberberger: „Es spricht nicht viel für uns!“

Michael Köllner (Blau-Weiß-Trainer): „Es war vom Kopf her ein ganz schweres Spiel. Wir sind ein verdienter Sieger in diesem bedeutungsvollen Match. Die Mannschaft hat einen richtig guten Job gemacht. Wir haben den nächsten Schritt gemacht. Wir sind unter einem brutalen Druck gestanden. Es ist nicht viel passiert, es gibt noch zwölf Punkte zu holen. Es gilt, am Freitag den nächsten Schritt zu machen, Altach zu schlagen. Wir haben nur die Optik verbessert in der Tabelle. Wir werden uns kurz erholen, alles in die richtige Richtung bringen. Es ist toll, dass wir viele Tore schießen, aber Defensive ist der Garant. Wir haben eine gute Balance gefunden. Es ist auch wichtig, dass unser Torhüter die Qualität zeigt. Wir haben es geschafft, über mehrere Spiele die Null zu halten, Tore machen können wir immer.“