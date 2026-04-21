Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WAC droht der Abstieg

Silberberger: „Es spricht nicht viel für uns!“

Bundesliga
21.04.2026 22:01
Thomas Silberberger
Thomas Silberberger(Bild: APA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vier Runden vor Meisterschaftsende hat Blau-Weiß Linz die „Rote Laterne“ an den WAC abgegeben. Die Oberösterreicher feierten am Dienstag in der 6. Runde der Qualifikationsgruppe gegen die Kärntner einen 3:0 (1:0)-Heimerfolg und liegen nun einen Punkt vor dem Vorjahres-Cupsieger. Hier die Stimmen der Trainer zum Spiel ...

0 Kommentare

Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Ein hochintensives Spiel mit einem verdienten Heimsieg aufgrund der Spielanteile bis zum 1:0. Nach dem 1:0 habe ich einen besseren Auftritt gesehen. Wir sind aber leider nicht wirklich zwingend geworden. Wir haben die Intensität nicht gehen können, weil die Spieler das über Jahre so nicht gemacht haben. Das ist das Phänomen, wenn Mannschaften vor dem Abgrund stehen. Wir haben viel investiert und waren nicht zwingend. Wenn ich ehrlich bin, spricht nicht viel für uns. Die Mannschaft hat in der Kabine sehr lange diskutiert, ich bin auf die Reaktion am Samstag gespannt. Die Mannschaft hängt in den Seilen. Es ist eine sehr gefährliche Situation, dem bin ich mir bewusst. Da müssen wir schauen, dass wir da rauskommen.“

Lesen Sie auch:
Shon Weissman brachte die Linzer in Minute 29 in Führung.
Bundesliga
Blau-Weiß Linz schießt den WAC auf letzten Platz
21.04.2026

Michael Köllner (Blau-Weiß-Trainer): „Es war vom Kopf her ein ganz schweres Spiel. Wir sind ein verdienter Sieger in diesem bedeutungsvollen Match. Die Mannschaft hat einen richtig guten Job gemacht. Wir haben den nächsten Schritt gemacht. Wir sind unter einem brutalen Druck gestanden. Es ist nicht viel passiert, es gibt noch zwölf Punkte zu holen. Es gilt, am Freitag den nächsten Schritt zu machen, Altach zu schlagen. Wir haben nur die Optik verbessert in der Tabelle. Wir werden uns kurz erholen, alles in die richtige Richtung bringen. Es ist toll, dass wir viele Tore schießen, aber Defensive ist der Garant. Wir haben eine gute Balance gefunden. Es ist auch wichtig, dass unser Torhüter die Qualität zeigt. Wir haben es geschafft, über mehrere Spiele die Null zu halten, Tore machen können wir immer.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
21.04.2026 22:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.628 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
157.288 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
News aus Graz
Wegen Scheidung: Steirerin missbrauchte Ehemann
121.214 mal gelesen
Die Zuneigung war in der Beziehung zuletzt nur noch einseitig. (Symbolbild)
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1005 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
640 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
624 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Mehr Bundesliga
Bundesliga
Starke Rieder besiegen den GAK
WAC droht der Abstieg
Silberberger: „Es spricht nicht viel für uns!“
Stimmen zum Spiel
„Da haben wir den Sieg liegen gelassen“
Westderby
Altach und WSG Tirol trennen sich torlos
Bundesliga
Blau-Weiß Linz schießt den WAC auf letzten Platz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf