Silberberger: „Es spricht nicht viel für uns!“

Vier Runden vor Meisterschaftsende hat Blau-Weiß Linz die „Rote Laterne“ an den WAC abgegeben. Die Oberösterreicher feierten am Dienstag in der 6. Runde der Qualifikationsgruppe gegen die Kärntner einen 3:0 (1:0)-Heimerfolg und liegen nun einen Punkt vor dem Vorjahres-Cupsieger. Hier die Stimmen der Trainer zum Spiel ...
Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Ein hochintensives Spiel mit einem verdienten Heimsieg aufgrund der Spielanteile bis zum 1:0. Nach dem 1:0 habe ich einen besseren Auftritt gesehen. Wir sind aber leider nicht wirklich zwingend geworden. Wir haben die Intensität nicht gehen können, weil die Spieler das über Jahre so nicht gemacht haben. Das ist das Phänomen, wenn Mannschaften vor dem Abgrund stehen. Wir haben viel investiert und waren nicht zwingend. Wenn ich ehrlich bin, spricht nicht viel für uns. Die Mannschaft hat in der Kabine sehr lange diskutiert, ich bin auf die Reaktion am Samstag gespannt. Die Mannschaft hängt in den Seilen. Es ist eine sehr gefährliche Situation, dem bin ich mir bewusst. Da müssen wir schauen, dass wir da rauskommen.“
Michael Köllner (Blau-Weiß-Trainer): „Es war vom Kopf her ein ganz schweres Spiel. Wir sind ein verdienter Sieger in diesem bedeutungsvollen Match. Die Mannschaft hat einen richtig guten Job gemacht. Wir haben den nächsten Schritt gemacht. Wir sind unter einem brutalen Druck gestanden. Es ist nicht viel passiert, es gibt noch zwölf Punkte zu holen. Es gilt, am Freitag den nächsten Schritt zu machen, Altach zu schlagen. Wir haben nur die Optik verbessert in der Tabelle. Wir werden uns kurz erholen, alles in die richtige Richtung bringen. Es ist toll, dass wir viele Tore schießen, aber Defensive ist der Garant. Wir haben eine gute Balance gefunden. Es ist auch wichtig, dass unser Torhüter die Qualität zeigt. Wir haben es geschafft, über mehrere Spiele die Null zu halten, Tore machen können wir immer.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.