Trump: Cook „rief an, um mir Hintern zu küssen“

Der US-Präsident äußerte sich am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social zum angekündigten Rücktritt Cooks – und schlug dabei einen Ton an, der zwischen Lob und Spott schwankt. Er sei „immer ein großer Fan von Tim Cook“ gewesen, schrieb Trump, und auch dessen Vorgänger Steve Jobs schätze er sehr. Dazu erklärte er, Apple hätte sich unter Jobs „gut entwickelt, aber bei weitem nicht so gut wie unter Tim“.