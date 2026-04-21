Selenskyj wirft Vermittlern Respektlosigkeit vor

Witkoff und Kushner, denen Selenskyj Respektlosigkeit vorgeworfen hat, sind bereits mehrfach zu Gesprächen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin nach Moskau gereist. Ursprünglich wäre auch ein Besuch nach dem orthodoxen Osterfest am 12. April geplant gewesen. Witkoff und Kushner werden zunächst in Islamabad erwartet, wo sie im Krieg zwischen Israel und den USA mit dem Iran vermitteln. Die beiden waren auch an Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende zwischen der Ukraine und Russland beteiligt, die seit Februar ruhen. Viele Ergebnisse brachten die bisherigen Treffen nicht, unter anderem den Austausch von Kriegsgefangenen. Die US-Regierung drängt die Kriegsparteien seit Monaten zu einem Friedensschluss.