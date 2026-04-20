5-Euro-Tracker verrät 500-Millionen-Kriegsschiff

Zwar wurde der Tracker beim Sortieren der Post an Bord gefunden, nachdem die Fregatte ausgelaufen war. Bis dahin ließ sich ihr Kurs aber bequem online verfolgen. Das Schiff fuhr zunächst entlang der Küste Kretas nach Westen und nahm dann Kurs nach Osten. Erst nach 24 Stunden ging der Tracker offline. Da befand sich das Schiff in der Nähe von Zypern. Ob es da schon in der Nähe des französischen Flugzeugträgers befand, der in dem Gebiet operiert, konnte nicht festgestellt werden.