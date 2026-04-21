Tore waren am Dienstag im Westderby zwischen Altach und WSG Tirol Fehlanzeige. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.
Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Wenn Kapitän und Topscorer ausfallen, wiegt das immer schwer. Wir hatten heute vier Goalies am Matchbericht. Wir hätten natürlich gerne daheim gewonnen. Aber es ist ein Punkt mehr und die WSG bleibt entfernt. Deshalb ist es am Ende okay. Der Punkt ist ganz wichtig und in drei Tagen geht es weiter.“
Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Den Geburtstag nehme ich nicht so wichtig. Es geht trotzdem um die WSG. Ich bin keiner, der diesbezüglich gerne im Rampenlicht steht. Wir nehmen den Punkt mit. In der ersten Hälfte war es ein gutes Spiel von uns mit zehn Torschüssen. Da haben wir den Sieg liegen gelassen. In der zweiten Hälfte war es von beiden Mannschaften sehr zerfahren. Keine Mannschaft hat das Visier nach oben geklappt. Wir müssen immer schauen, dass wir wie ein Eichhörnchen unsere Punkte sammeln.“
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