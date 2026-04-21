Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Den Geburtstag nehme ich nicht so wichtig. Es geht trotzdem um die WSG. Ich bin keiner, der diesbezüglich gerne im Rampenlicht steht. Wir nehmen den Punkt mit. In der ersten Hälfte war es ein gutes Spiel von uns mit zehn Torschüssen. Da haben wir den Sieg liegen gelassen. In der zweiten Hälfte war es von beiden Mannschaften sehr zerfahren. Keine Mannschaft hat das Visier nach oben geklappt. Wir müssen immer schauen, dass wir wie ein Eichhörnchen unsere Punkte sammeln.“