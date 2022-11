Invasion der Alten: So trumpfen Sie auf TikTok auf

Vorbei die Zeiten, in denen TikTok der im Saft stehenden Jugend vorbehalten war. Auch immer mehr Junggebliebene drängen sich auf der Kurzvideo-Plattform. Damit auch Sie als Boomer wegen FOMO („Fear of missing out“), also der Angst, etwas zu verpassen, nicht den Anschluss verlieren, präsentieren wir Ihnen hier unseren - nur in Auszügen ernst zu nehmenden - „How to TikTok“-Leitfaden.