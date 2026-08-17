Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weitere Verletzte

Geisterfahrt in Irland: Fünf Jugendliche tot

Ausland
17.08.2026 10:31
Am gestrigen Morgen kam fünf Teenager, bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben.
Am gestrigen Morgen kam fünf Teenager, bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben.(Bild: ANDREW NORRIS - stock.adobe.com)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Am Sonntagmorgen kam es zu einem dramatischen Verkehrsunfall in der ostirischen Grafschaft Kildare. Dabei kamen fünf Teenager ums Leben. Drei Frauen und ein Kind befinden sich zudem im Krankenhaus – sie erlitten schwere Verletzungen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut Angaben krachten am Sonntagmorgen zwei Autos auf der Autobahn frontal ineinander. Eines der beiden Auto soll in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein.

Die Polizei berichtete gleich am Morgen über den Vorfall, Angaben zu mehreren Toten gab es aber zunächst noch keine. Die fünf Jugendlichen sind laut ersten Informationen männlich und waren alle gemeinsam in einem Auto unterwegs. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Führerschein weg
Betrunkener Vater folgte Tochter zu Verkehrsunfall
15.07.2026
Mit Auto und Motorrad
Verkehrsunfälle in NÖ fordern drei Todesopfer
03.08.2026

Die Polizei in Irland ist entsetzt, auch der Polizeichef Justin Kelly sprach von einem entsetzlichen Vorfall. Der Unfall soll zeigen wie unverantwortlich und gefährlich Geisterfahrten sind. Laut Polizeichef sollte das eigentlich selbstverständlich sein, aber was diese Situation noch empörender mache, sei, dass es sich in manchen Fällen nur um Likes in den sozialen Medien handle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
17.08.2026 10:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf