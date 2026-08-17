Weitere Verletzte
Geisterfahrt in Irland: Fünf Jugendliche tot
Am Sonntagmorgen kam es zu einem dramatischen Verkehrsunfall in der ostirischen Grafschaft Kildare. Dabei kamen fünf Teenager ums Leben. Drei Frauen und ein Kind befinden sich zudem im Krankenhaus – sie erlitten schwere Verletzungen.
Laut Angaben krachten am Sonntagmorgen zwei Autos auf der Autobahn frontal ineinander. Eines der beiden Auto soll in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein.
Die Polizei berichtete gleich am Morgen über den Vorfall, Angaben zu mehreren Toten gab es aber zunächst noch keine. Die fünf Jugendlichen sind laut ersten Informationen männlich und waren alle gemeinsam in einem Auto unterwegs.
Die Polizei in Irland ist entsetzt, auch der Polizeichef Justin Kelly sprach von einem entsetzlichen Vorfall. Der Unfall soll zeigen wie unverantwortlich und gefährlich Geisterfahrten sind. Laut Polizeichef sollte das eigentlich selbstverständlich sein, aber was diese Situation noch empörender mache, sei, dass es sich in manchen Fällen nur um Likes in den sozialen Medien handle.
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