Geisterfahrt in Irland: Fünf Jugendliche tot

Die Polizei in Irland ist entsetzt, auch der Polizeichef Justin Kelly sprach von einem entsetzlichen Vorfall. Der Unfall soll zeigen wie unverantwortlich und gefährlich Geisterfahrten sind. Laut Polizeichef sollte das eigentlich selbstverständlich sein, aber was diese Situation noch empörender mache, sei, dass es sich in manchen Fällen nur um Likes in den sozialen Medien handle.