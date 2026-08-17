Erster Kuss und Modesünden: Vanessa Mai packt aus

Vanessa Mai zählt seit Jahren zu den bekanntesten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum – und hat auch bei der „Starnacht am Wörthersee“ wieder für gute Laune gesorgt. Im Wordrap mit krone.tv plaudert sie aus dem Nähkästchen: über ihren ersten Kuss, unvergessliche Modesünden und darüber, was sie der jungen Vanessa von damals heute sagen würde.