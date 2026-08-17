Millionen-Krimi nach Tod von Wiener Anwalt

Riesenaufregung in Anwaltskreisen! Ein Wiener Jurist soll in einen Millionenkrimi mit dubiosen Immobilien-Deals verwickelt sein. Wie hoch der Schuldenberg ist, was die Festnahme verhinderte – und welche prominenten Gläubiger durch die Finger schauen, lesen sie mit Krone+.
In der Wiener Rechtsanwaltskammer, die sich mit ihrem sicheren Treuhandmodell rühmt, ist die Aufregung dieser Tage sehr groß. Ein honoriger Standesvertreter in der Bundeshauptstadt soll in mutmaßlich fragwürdige Geschäfte mit Grundstücken und Wohnungen verwickelt gewesen sein. Aufgeflogen ist der Millionen-Krimi allerdings erst mit dem Tod des Juristen ...
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