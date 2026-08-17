Millionen-Krimi nach Tod von Wiener Anwalt

In der Wiener Rechtsanwaltskammer, die sich mit ihrem sicheren Treuhandmodell rühmt, ist die Aufregung dieser Tage sehr groß. Ein honoriger Standesvertreter in der Bundeshauptstadt soll in mutmaßlich fragwürdige Geschäfte mit Grundstücken und Wohnungen verwickelt gewesen sein. Aufgeflogen ist der Millionen-Krimi allerdings erst mit dem Tod des Juristen ...