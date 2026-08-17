Föhrenwaldbrand: Erneut Munitionsteile als Ursache

Mehr als 830 Feuerwehrmitglieder und elf Hubschrauber standen vergangenen Freitag im Einsatz. Weil sich die Flammen in Richtung von Wohnhäusern ausbreiteten, mussten vorübergehend Siedlungen in der Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld evakuiert werden. Die rund 250 Betroffenen konnten aber noch am selben Abend wieder nach Hause zurückkehren, nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war. Betroffen waren von dem Brand insgesamt rund 64 Hektar.