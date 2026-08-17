Wespen gehören zum Sommer in Österreich dazu. Heuer scheinen sie vielerorts besonders präsent zu sein. Angesichts zahlreicher Begegnungen mit den gelb-schwarzen Insekten stellt sich zunehmend die Frage, ob sie sich auch aggressiver als sonst verhalten. Unsere Frage des Tages vom 17. August lautet daher: „Kommen Ihnen die Wespen heuer aggressiver vor?“
Haben Sie heuer häufiger Begegnungen mit Wespen und erleben Sie die Tiere dabei als angriffslustiger? Liegt das möglicherweise an der Witterung oder an einem besonders guten Wespenjahr? Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Wespen in diesem Sommer?
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