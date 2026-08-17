Wespen gehören zum Sommer in Österreich dazu. Heuer scheinen sie vielerorts besonders präsent zu sein. Angesichts zahlreicher Begegnungen mit den gelb-schwarzen Insekten stellt sich zunehmend die Frage, ob sie sich auch aggressiver als sonst verhalten. Unsere Frage des Tages vom 17. August lautet daher: „Kommen Ihnen die Wespen heuer aggressiver vor?“