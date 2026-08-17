Gattuso erlebt bei seinem Lazio-Debüt ein Debakel!

Das ging völlig daneben! Gennaro Gattuso hat bei seinem Debüt als Trainer von Lazio Rom einen krachenden Fehlstart hingelegt. Die Römer blamierten sich am Sonntagabend im heimischen Stadio Olimpico mit 0:2 gegen Zweitligist Mantova 1911 und flogen bereits in der ersten Runde aus der Coppa Italia.
Damit erwischte es ausgerechnet Lazio als bislang einzigen der zwölf angetretenen Serie-A-Klubs im Pokalwettbewerb bereits zum Auftakt. Dabei hielt der Favorit lange die Null, ehe Francesco Ruocco in der 75. Minute für die überraschende Führung der Gäste sorgte. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Ismael Cajazzo mit dem 2:0 alles klar (90.+6).
Vom Finale zum Erstrunden-Aus: „Eine Ohrfeige“
Besonders bitter für Lazio und den im Sommer ablösefrei von Union Berlin gekommenen Danilho Doekhi: Noch in der vergangenen Saison hatten es die „Biancocelesti“ bis ins Finale der Coppa Italia geschafft. Dort setzte es Mitte Mai ein 0:2 gegen Inter Mailand. Diesmal ist die Pokalreise bereits im August vorbei. Gattuso sparte nach seinem missglückten Einstand nicht mit Selbstkritik. „Eine Ohrfeige. Ich übernehme die Verantwortung. Jetzt tut es weh, wir müssen uns entschuldigen“, zitierte der „Corriere dello Sport“ den Weltmeister von 2006. Gleichzeitig betonte der 48-Jährige, dass seine Mannschaft weiter hart arbeiten müsse, um die zahlreichen Defizite abzustellen.
Erst Ende Juni übernommen
Gattuso hatte das Traineramt in Rom erst Ende Juni angetreten. Zwei Monate zuvor war er als italienischer Nationaltrainer zurückgetreten, nachdem Italien zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft verpasst hatte. Bei Lazio folgte er auf Maurizio Sarri. Der 67-Jährige hatte seinen Vertrag nach einer enttäuschenden Vorsaison vorzeitig aufgelöst. Der Hauptstadtklub war in der Serie A lediglich auf Rang neun gelandet.
Auch für Gattuso persönlich geht damit die Suche nach dem großen Durchbruch als Trainer weiter. Als Spieler feierte er mit der AC Mailand zwischen 1999 und 2012 unter anderem zwei Meistertitel (2004, 2011) und zwei Champions-League-Triumphe (2003, 2007). Als Coach arbeitete er vor seinem Engagement beim siebenfachen italienischen Pokalsieger unter anderem für Milan, Neapel, Valencia und Marseille.
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