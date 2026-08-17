Gattuso erlebt bei seinem Lazio-Debüt ein Debakel!

Vom Finale zum Erstrunden-Aus: „Eine Ohrfeige“

Besonders bitter für Lazio und den im Sommer ablösefrei von Union Berlin gekommenen Danilho Doekhi: Noch in der vergangenen Saison hatten es die „Biancocelesti“ bis ins Finale der Coppa Italia geschafft. Dort setzte es Mitte Mai ein 0:2 gegen Inter Mailand. Diesmal ist die Pokalreise bereits im August vorbei. Gattuso sparte nach seinem missglückten Einstand nicht mit Selbstkritik. „Eine Ohrfeige. Ich übernehme die Verantwortung. Jetzt tut es weh, wir müssen uns entschuldigen“, zitierte der „Corriere dello Sport“ den Weltmeister von 2006. Gleichzeitig betonte der 48-Jährige, dass seine Mannschaft weiter hart arbeiten müsse, um die zahlreichen Defizite abzustellen.