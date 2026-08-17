Flughafen Salzburg baut Reiseziele im Herbst aus

Nach dem Sommer wird der Flugplan bei den ab Salzburg erreichbaren Zielen erneut ausgebaut. Kam heuer bereits Rom als Direktverbindung hinzu, geht es bald auch wieder nach Marokko und zu einem weiteren Ziel in Ägypten.
Damit baut der Flughafen Salzburg die Verbindungen nach Ägypten erneut aus. Neben Hurghada – das ganzjährig angeflogen wird – geht es bald auch direkt nach Marsa Alam. Zudem werden auch wieder Flüge nach Marrakesch angeboten.
Mit im Programm ist auch wieder Dubai, wo es gleich mehrere Flüge pro Woche gibt. Gab es hier aufgrund des Krieges im Iran einen zwischenzeitlichen Flugstopp und große Unsicherheit, läuft die Verbindung mittlerweile wieder regelmäßig.
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