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Skistar motivierte ihn

Valentin ist von seiner Harmonika kaum zu trennen

Kärnten
17.08.2026 10:01
Knopfakrobat Valentin Leo Blazej (12) aus Bleiburg mit Mama Elisabeth und Papa Valentin
Knopfakrobat Valentin Leo Blazej (12) aus Bleiburg mit Mama Elisabeth und Papa Valentin(Bild: Wilfried Krierer)
Porträt von Wilfried Krierer
Von Wilfried Krierer

Eine Begegnung mit Ex-Skistar Rainer Schönfelder war die Initialzündung für den zwölfjährigen Kärntner Valentin Blazej. Mittlerweile ist der junge Musiker nicht mehr von seiner Ziehharmonika zu trennen.

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Eigentlich entdeckte Valentin Leo Blazej seine Liebe zur Harmonika bereits als Vierjähriger, als er auf der Grazer Herbstmesse von einem Harmonikastand nicht wegzubringen war. Seinen Wunsch nach einer eigenen „Quetschn“ erfüllten ihm zu Weihnachten Oma Johanna und Opa Valentin. Bis auf ein paar Eigenversuche war das Instrument allerdings damals nur Ausstellungsstück geblieben.

Bis November 2025, als ein Schulfreund bei ihm zu Gast war und dieser auf Valentins kleiner Harmonika aufspielte, was wieder die Lust des Buben aufs Musizieren weckte. Und prompt lag zu Weihnachten eine „richtige“ Steirische unter dem Christbaum.

„Wenn du g’scheit spielst ...“
Wenige Tage später war Ex-Skistar Rainer Schönfelder zu Besuch, der Valentin folgenden prägenden Satz sagte: „Kleiner, wenn du g’scheit spielst, nehm’ ich dich einmal als meine Begleitung nach Kitzbühel zur Seidleralm-Party mit.“

Hat Valentin nachhaltig motiviert: Rainer Schönfelder
Hat Valentin nachhaltig motiviert: Rainer Schönfelder(Bild: Mario Urbantschitsch)

Von diesem Tag gab’s für den jungen Bleiburger nur noch eines: spielen, spielen, spielen. Einen Monat später startete er den Unterricht in der Harmonikaschule von Martin Suschnig, daheim wurde mit Oma Johanna fleißigst geübt, die Fortschritte konnten sich hören lassen.

Mittlerweile hat Valentin bereits einige größere Auftritte hinter sich, wie auf der Druckerhütte auf der Saualm oder im Hartl-Stadl in Neuhaus. Der junge Mann ist übrigens auch Jungfeuerwehrmann und Fußballer und liebt die Gartenarbeit. Die Harmonika? Natürlich an erster Stelle!

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