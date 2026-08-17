Valentin ist von seiner Harmonika kaum zu trennen

Eigentlich entdeckte Valentin Leo Blazej seine Liebe zur Harmonika bereits als Vierjähriger, als er auf der Grazer Herbstmesse von einem Harmonikastand nicht wegzubringen war. Seinen Wunsch nach einer eigenen „Quetschn“ erfüllten ihm zu Weihnachten Oma Johanna und Opa Valentin. Bis auf ein paar Eigenversuche war das Instrument allerdings damals nur Ausstellungsstück geblieben.