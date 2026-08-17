Historische Dürre: Noch nie war Land so trocken!

Wie extrem die Lage ist, zeigt der sogenannte SPEI, der Niederschlag und Verdunstung berücksichtigt. Im Juli fiel der Wert für die vergangenen zwölf Monate unter minus 4. „Im Juli 2026 ist der SPEI für die vergangenen zwölf Monate unter minus 4 gefallen. Das ist beispiellos in der gesamten Messgeschichte und stellt damit auch bisherige Extremjahre in den Schatten“, sagt Haslinger.