Nach Schmach: GAK trennt sich von Feldhofer

Der GAK zieht die Konsequenzen aus der sportlichen Entwicklung der ersten drei Saisonspiele: Cheftrainer Ferdinand Feldhofer wurde am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt.

„Um in dieser noch jungen Saison die notwendige Veränderung herbeizuführen, war es unerlässlich, einen neuen Impuls zu setzen. Wir haben die Gesamtsituation analysiert und handeln konsequent. Die Aufarbeitung mit der Mannschaft läuft ab sofort. Unser Fokus gilt nun der sportlichen Neuausrichtung und der Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben“, so Präsident Rene Ziesler.