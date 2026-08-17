Nach Schmach: GAK trennt sich von Feldhofer

Nach der 0:8-Niederlage im Allianz-Stadion gegen Rapid stellt der GAK Cheftrainer Ferdinand Feldhofer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben frei. Joachim Standfest übernimmt interimistisch.
Der GAK zieht die Konsequenzen aus der sportlichen Entwicklung der ersten drei Saisonspiele: Cheftrainer Ferdinand Feldhofer wurde am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt.
„Um in dieser noch jungen Saison die notwendige Veränderung herbeizuführen, war es unerlässlich, einen neuen Impuls zu setzen. Wir haben die Gesamtsituation analysiert und handeln konsequent. Die Aufarbeitung mit der Mannschaft läuft ab sofort. Unser Fokus gilt nun der sportlichen Neuausrichtung und der Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben“, so Präsident Rene Ziesler.
„Eine 0:8-Niederlage tut weh und hinterlässt Spuren“, sagt Interims-Sportdirektor Andi Lienhart. „Ferdinand Feldhofer hat mit zwei erfolgreichen Klassenerhalten sehr gute Arbeit geleistet, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Dennoch kann man nach so einem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir mussten im Sinne des Vereins eine klare Konsequenz ziehen.“
„Der GAK ist in dieser Zeit in vielen Bereichen gewachsen, hat weiter an Professionalität gewonnen und sich als spannende Plattform für die Entwicklung von Spielern etabliert. Auch in schwierigen und herausfordernden Phasen ist es uns gemeinsam gelungen, aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu sichern“, so der scheidende Feldhofer.
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