Gwyneth Paltrow strahlt mit Tochter Apple um Wette

Der Apfel fällt bei diesem Mama-Tochter-Duo tatsächlich nicht weit vom Stamm! Denn Gwyneth Paltrow und Tochter Apple schauen sich nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sie machen auch beide in Bademode eine tolle Figur.
Auf Instagram veröffentlichte die Oscarpreisträgerin gerade eine Bildergalerie, die bei ihren Fans für Begeisterung sorgt. Das liegt vor allem an dem allerersten Schnappschuss in der Reihe.
„Sommer – so weit, so gut“
Zu sehen ist darauf nämlich nicht nur Paltrow, sondern auch Tochter Apple. Beide rekeln sich entspannt auf einer großen Sonnenliege im Garten und lächeln verträumt in die Kamera. Und während die 22-Jährige einen rot-weiß-gestreiften Bikini trägt, macht Mama Gwyneth im schwarzen Bikini-Top eine tolle Figur.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Gwyneth Paltrow auf Instagram veröffentlicht hat:
„Sommer – so weit, so gut“, schrieb Paltrow schlicht zu ihrem Posting, in dem sich unter anderem Fotos von Beeren und Tomaten im Garten befinden, aber auch ein Schnappschuss, der am Pool aufgenommen wurde.
Auf einem weiteren Foto nascht Paltrow am Brot und Käse und scheint dabei – zumindest obenrum – recht freizügig unterwegs zu sein.
„Apple ist wirklich dein Mini-Me!“
Bei den Fans kommt aber vor allem die Mama-Tochter-Aufnahme richtig gut an. „Die Zwillinge“, jubelt ein Fan und bezieht sich dabei nicht nur auf die Ähnlichkeit von Apple und Gwyneth, sondern auch darauf, dass die Hollywood-Schauspielerin mit 53 Jahren fantastisch ausschaut.
„Schaut euch diese Schönheiten an“, fügte ein weiterer Fan hinzu. Und noch einer freute sich: „Gwyneth, Apple ist wirklich dein Mini-Me! Ich liebe es! Und es ist offensichtlich, dass ihr euch genauso nahesteht wie du und deine Mama.“
Apple Martin stammt aus Gwyneth Paltrows Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin, mit dem die Oscarpreisträgerin auch Sohn Moses Martin (20) hat. Paltrow ist seit 2018 mit Brad Falchuk verheiratet.
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