Gwyneth Paltrow strahlt mit Tochter Apple um Wette

„Sommer – so weit, so gut“

Zu sehen ist darauf nämlich nicht nur Paltrow, sondern auch Tochter Apple. Beide rekeln sich entspannt auf einer großen Sonnenliege im Garten und lächeln verträumt in die Kamera. Und während die 22-Jährige einen rot-weiß-gestreiften Bikini trägt, macht Mama Gwyneth im schwarzen Bikini-Top eine tolle Figur.