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Harter Genesungsweg

Schlafwandlerin stürzte im Urlaub von Balkon

Ausland
17.08.2026 11:04
Raina Heverin musste sich nach dem schweren Unfall zurück ins Leben kämpfen – sie lag fast einen ...
Raina Heverin musste sich nach dem schweren Unfall zurück ins Leben kämpfen – sie lag fast einen Monat nach dem Unfall im Koma.(Bild: facebook.com/raina.gatfield)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine zweifache Mutter hat in ihrem Urlaub in Paris einen Sturz aus dem Balkon ihrer Unterkunft überlebt. Die heute 44-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Hirnblutung und lag einen Monat im Koma. Es wird vermutet, dass die Engländerin schlafwandelte, als das Unglück geschah. 

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Nach dem Unfall, der sich Ende April vergangenen Jahres ereignete, kämpft sich die zweifache Mutter langsam wieder zurück ins Leben. Raina Heverin hatte einen Wochenendausflug in der französischen Hauptstadt verbracht, als ihr Bruder sie nicht in der Unterkunft finden konnte. 

Er erblickte die Engländerin schließlich schwer verletzt im Innenhof des Gebäudes – unter dem Balkon zu ihrem Zimmer im zweiten Stock. Die hatte neben der Hirnblutung auch mehrere Knochenbrüche erlitten. Sie lag mehrere Wochen im Koma, ehe sie wieder erwachte.

Trotz des Schicksalsschlages ist Heverin optimistisch und genießt die besonderen Momente mit ihrer Familie umso mehr, wie sie auf Facebook schreibt: 

An den Unfall hat die Schlafwandlerin keine Erinnerungen. „Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Krankenhaus aufwachte und mein Mann Michael ein schreckliches Buch las. Ich erinnere mich, wie er das las und ich dachte: ,Was soll das, dass er mir diesen Unsinn vorliest?‘“, so Heverin gegenüber „Liverpool Echo“. 

Die Britin musste einen weiteren Monat in einem Krankenhaus in Frankreich verbringen, ehe sie in ihre Heimat verlegt wurde. Es folgten monatelange Rehabilitationsmaßnahmen. Sie hatte Koordinations-, Gleichgewichts- und Sprachstörungen nach dem dramatischen Unfall, bei dem ihr Gehirn verletzt wurde. 

Therapien gehören nun zu ihrem Alltag
„Ich konnte nicht laufen. Ich musste es neu lernen und lerne es immer noch. Auch meine Sprache ist beeinträchtigt. Ich habe ein Zittern in den Händen, daher bin ich sehr eingeschränkt, was ich mit meiner rechten Hand tun kann. Dinge zu tragen ist ziemlich schwierig“, erklärte die 44-Jährige ihren Zustand mehr als einem Jahr nach dem Unfall. Tägliche Physiotherapie gehört nun zu ihrem Alltag, zwei- bis dreimal die Woche ist sie zudem bei einem Logopäden. 

Auf Facebook teilt die 44-Jährige ihre Erfolge in der Reha – sie muss noch viel arbeiten, bis sie wieder in den Alltag zurückkehren kann: 

Genesung wird wohl noch bis zu zwei Jahre dauern
Heverin ist sich bewusst, dass sie noch einen langen Genesungsweg vor sich hat: „Es ist schwer, aber ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Es mag ein oder zwei Jahre dauern, aber ich werde es schaffen“, erklärte sie. Da sie noch immer in einer Reha-Klinik untergebracht ist und ihren Mann und ihre zwei Kinder Cian (9) und Aaliyah (8) nur an den Wochenenden sieht, vermisse sie ganz alltägliche Dinge – wie für ihren Nachwuchs da zu sein. „Ich bin gleichzeitig glücklich und traurig. Ich habe Glück, am Leben zu sein“, so die zweifache Mutter. 

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