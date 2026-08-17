Schlafwandlerin stürzte im Urlaub von Balkon

Genesung wird wohl noch bis zu zwei Jahre dauern

Heverin ist sich bewusst, dass sie noch einen langen Genesungsweg vor sich hat: „Es ist schwer, aber ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Es mag ein oder zwei Jahre dauern, aber ich werde es schaffen“, erklärte sie. Da sie noch immer in einer Reha-Klinik untergebracht ist und ihren Mann und ihre zwei Kinder Cian (9) und Aaliyah (8) nur an den Wochenenden sieht, vermisse sie ganz alltägliche Dinge – wie für ihren Nachwuchs da zu sein. „Ich bin gleichzeitig glücklich und traurig. Ich habe Glück, am Leben zu sein“, so die zweifache Mutter.