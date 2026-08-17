Israels Polizeiminister fordert 30 bis 40 Tötungen

Kushner für Verhandlungen in Israel

US-Unterhändler Jared Kushner hat am Sonntag unterdessen Gespräche mit der Terrororganisation Hamas und mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi über die Zukunft des Gazastreifens geführt. Am heutigen Montag wird er Benjamin Netanyahu in Israel treffen. Auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair und der Hohe Vertreter des Friedensrats, Nikolaj Mladenow, sollen an dem Treffen teilnehmen. Netanyahu hatte vor ungefähr einer Woche gesagt, den Friedensplan des „Board of Peace“ abzulehnen. „Die israelische Armee wird keinerlei Abzug vollziehen, bis die Hamas entwaffnet ist“, sagte er. Der ranghohe Hamas-Vertreter Bassem Naim sagte hingegen, die Hamas bleibe dem Gaza-Fahrplan verpflichtet.