Soldat stirbt im Kampf gegen Waldbrand in Spanien

Feuer auf Salamis unter Kontrolle

Derzeit toben wieder in mehreren europäischen Ländern Waldbrände, darunter auch in Griechenland und Belgien. Die griechische Feuerwehr hat jetzt das Feuer auf der Insel Salamis nahe Athen unter Kontrolle gebracht. Wie berichtet, waren am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein älteres Paar war von den Flammen in der Nähe seines Zuhauses eingeschlossen worden. Drei weitere Personen wurden mit Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Am Montag waren noch mehr als 200 Feuerwehrleute und zwei Löschhubschrauber im Einsatz. Hunderte Menschen wurden mit Booten in Sicherheit gebracht. Auf Salamis verbringen viele Athenerinnen und Athener ihre Wochenenden oder Ferien. In den vergangenen 24 Stunden brachen laut der Feuerwehr landesweit 36 neue Brände aus.