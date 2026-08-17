Deftones: Wenn Millennials mit der Gen Z feiern

Anheizer mit radikalerem Sound

Über den Hype der Deftones zeigen sich auch Show Me The Body überrascht. Das New Yorker Hardcore-Kollektiv rund um den exzentrischen Frontmann Julian Cashwin Pratt ist zurzeit meist im Vorprogramm der Black-Metal-Combo Deafheaven unterwegs, macht für ein Konzert hier aber bei den Deftones Halt. „Sie waren jetzt kein direkter Einfluss auf meine Musik und unsere Band, aber haben sich ihren Erfolg mehr als verdient“, erzählt Pratt der „Krone“ vor dem Auftritt im Interview, „ob wir selbst vor fünf, 500 oder 5000 Leuten spielen, macht keinen Unterschied. Die letzte und bislang einzige Österreich-Show fand 2016 im Wiener Gürtellokal Chelsea statt – vor gefühlt drei Handvoll Fans. Die politisch aufgeladene Metastadt-Performance mit Banjo-Gitarre und Liedern des introspektiven neuen Album „Alone Together“ forderten das Publikum ordentlich heraus. Für die Deftones-Aufwärmrunde reichte das definitiv – auch wenn sich vor allem die jüngere Klientel wohl etwa Passenderes gewünscht hätte.