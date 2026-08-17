Zwei Säure-Einbrecher auf Flucht durch NÖ erwischt

Flucht endete auf der A4 in Niederösterreich

Der 42-Jährige und sein um zwei Jahre jüngerer Komplize traten jedenfalls die Flucht an. Mit einem Auto fuhren sie in Richtung Bratislava los. Von dort dürften sie erst vor wenigen Tagen nach Österreich eingereist sein. Die Flucht nahm um kurz vor fünf Uhr jedoch ein jähes Ende für die Profi-Einbrecher. Ohne jegliche Beute wurde das Duo am Weg Richtung Bratislava auf der A4 in Niederösterreich von Polizisten gestoppt. Ein großer Erfolg für die Ermittler, die der Bande seit Jahren auf den Fersen sind. Mit jener Gruppe, die im Juli 18 Wohnungen ausgeräumt hatte, sollen die beiden jedoch leider nichts zu tun haben. Es ist daher wohl nur eine Frage der Zeit, bis in Wien erneut mit Säure eingebrochen wird.