Auto stürzt über Böschung und schleift Steirer mit

Der Lieferwagen rollte führerlos rückwärts den Abhang hinunter, durchquerte einen kleinen Wald an der Böschung, schoss auf die Straße und krachte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in eine Betonmauer und ein massives Metallgeländer, was einen weiteren Absturz des Autos verhinderte. Durch den lauten Knall wurde die Hausbewohnerin geweckt, die die Einsatzkräfte alarmierte.