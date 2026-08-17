Auto stürzt über Böschung und schleift Steirer mit

Heikler Unfall am Montag um 4.50 Uhr im steirischen Preding: Ein Zusteller wollte in sein rollendes Fahrzeug springen, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Zig Helfer standen im Einsatz.
Am frühen Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Preding zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Direkt vor einer Hausarztpraxis war ein Auto über eine Böschung gestürzt. Der Lenker, der dort Pakete zugestellt hatte, hatte sich beim Versuch, das rollende Fahrzeug zu stoppen, schwer verletzt.
Wie die Feuerwehr berichtet, wollte der Zusteller in das Fahrzeug springen, was ihm jedoch nur zum Teil gelang. Er blieb mit einem Bein im Auto hängen und wurde mehrere Meter mitgeschleift, ehe er zu Boden stürzte.
Der Lieferwagen rollte führerlos rückwärts den Abhang hinunter, durchquerte einen kleinen Wald an der Böschung, schoss auf die Straße und krachte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in eine Betonmauer und ein massives Metallgeländer, was einen weiteren Absturz des Autos verhinderte. Durch den lauten Knall wurde die Hausbewohnerin geweckt, die die Einsatzkräfte alarmierte.
44 Kräfte im Einsatz
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. In Summe standen 44 Kräfte – von Feuerwehr über Polizei bis Rettung – im Einsatz. „Wir wünschen rasche Genesung!“, heißt es in einer Aussendung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.