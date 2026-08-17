Bergsteiger (42) von Blitz getroffen und getötet

Plötzlich nicht mehr erreichbar

Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Gegen Mittag hatte der Bergsteiger noch Bekannte vom Gipfel aus angerufen und ihnen mitgeteilt, dass er sich aufgrund des aufziehenden Gewitters nun beeilen müsse. Der Einheimische war später nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen.