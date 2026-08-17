Bergsteiger (42) von Blitz getroffen und getötet

Schreckliches Alpinunglück in Südtirol: Ein Bergsteiger wurde im Zuge einer Tour von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt. Nachdem der Alpinist nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion in die Wege geleitet. Dabei wurde die Leiche des Mannes entdeckt.
Der 42-Jährige sei Sonntagabend in Taufers im Münstertal nicht mehr von seiner Bergtour auf den 3075 Meter hohen Piz Starlex zurückgekehrt. Bei einer daraufhin eingeleiteten Suchaktion wurde der leblose Körper des Mannes kurz vor Mitternacht mithilfe einer Drohne gefunden.
Laut Bergrettung dürfte der Alpinist beim Abstieg von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt worden sein, berichteten Südtiroler Medien am Montag.
Plötzlich nicht mehr erreichbar
Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Gegen Mittag hatte der Bergsteiger noch Bekannte vom Gipfel aus angerufen und ihnen mitgeteilt, dass er sich aufgrund des aufziehenden Gewitters nun beeilen müsse. Der Einheimische war später nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen.
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