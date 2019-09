Die besten Bücher für den Herbst

Kleine Feuer überall - Celeste Ng (Roman)

Es brennt! In jedem der Schlafzimmer hat jemand Feuer gelegt. Fassungslos steht Elena Richardson im Bademantel und den Tennisschuhen ihres Sohnes draußen auf dem Rasen und starrt in die Flammen. Wie konnte das passieren, hier in diesem wohlhabenden Vorort von Cleveland, in dem sie Kolumnen für die Lokalzeitung schreibt, ihr Partner in einer Anwaltskanzlei gutes Geld verdient und die vier halbwüchsigen Kinder - mit einer Ausnahme - so gut geraten sind? Elenas scheinbar unanfechtbares Idyll - alles Asche und Rauch wie ihr brennendes Haus?



Erster Satz: „Alles in allem unterscheiden sich die Menschen in Shaker Heights nicht groß von den Menschen anderswo in Amerika.“