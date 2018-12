Die zehn besten Bücher für den Winter

6. Dora Heldt - Drei Frauen am See

Ein Haus, drei Freundinnen, vier Leben. Alexandra, Marie, Friederike und Jule kennen einander seit Kindheitstagen und blieben trotz verschiedener Lebenswege eng miteinander verbunden, bis ein Zerwürfnis für jahrelange Funkstille sorgt. Bis dahin aber treffen sich die Freundinnen zu Pfingsten auf Einladung von Marie im Haus am See, in dem sie schon als Kinder herrliche Sommer verbracht hatten. Doch dann stirbt Marie, nicht ohne noch eine Überraschung für ihre Freundinnen parat zu haben. Unglaublich berührend zeichnet die in Hamburg lebende Autorin das Bild einer lebenslangen Freundschaft dreier Frauen in den besten Jahren ...