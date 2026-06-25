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ESV Hilkering

Gehypte Bad Bunny Jacke für 2000 Euro zu kaufen

Oberösterreich
25.06.2026 19:00
Bad Bunny trug bei seinem Auftritt in Düsseldorf die Trainingsjacke des ESV Hilkerings.
Bad Bunny trug bei seinem Auftritt in Düsseldorf die Trainingsjacke des ESV Hilkerings.(Bild: EPA/Kiko Huesca)
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Von Krone Oberösterreich

Seit Bad Bunny in einer ESV-Hilkering-Jacke in Düsseldorf auf der Bühne stand, ist der Hype riesig: Auf einer Online-Verkaufsplattform wird nun ein Exemplar um 2000 Euro angeboten, der Verein spricht von Privatbesitz – und auf Instagram geht die Kultjacke weiter viral.

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Vergangenen Sonntag sorgte ausgerechnet die Retro-Trainingsjacke des ESV Hilkering aus der 900-Einwohner-Ortschaft Hilkering (Gemeinde Hartkirchen) für einen internationalen Überraschungsmoment: Der puerto-ricanische Weltstar Bad Bunny trug sie bei seinem Konzert in Düsseldorf auf der Bühne. Seither ist der Hype um die Vereinsjacke riesig.

Aus einem Altkleidercontainer
Die blau-weiße Jacke mit dem Schriftzug des Eisstockvereins wurde in den 1990er-Jahren angefertigt. Insgesamt dürfte es nur rund 20 Exemplare geben. Wie Bad Bunny an das Kleidungsstück kam, ist nicht bekannt. Vereinsintern wird vermutet, dass die Jacke aus einem Altkleidercontainer stammen könnte.

Um 2000 Euro zu kaufen
Die unerwartete Aufmerksamkeit hat mittlerweile auch den Sammlermarkt erreicht. Auf einer Online-Verkaufsplattform wird derzeit ein Exemplar um 2000 Euro angeboten. „Die Jacke gehört meinem Vater. Er war damals aktiv im Verein am Stöckeln und dazu wurde für die Meisterschaft diese Jacke ald Dress angeschafft.Seither hing seine Jacke aber im Schrank. Durch den ganzen Trubel der letzten Tage möchte er sie an einen Sammler oder Fan des Sängers weiterverkaufen und jemandem damit eine Freude bereiten“, erzählt Verkäufer Daniel.

„Es gibt bereits mehrere konkrete Anfragen, aber beim Preis sind wir uns als Familie nach wie vor etwas uneinig. Viele Seiten behaupten, dass der Preis überzogen sei, andere hingegen sind der Meinung, dass ein Inserat auf eBay sinnvoller wäre, da hier mit Sicherheit ein höherer Wert als 2000 Euro erzielt werden könne.“ 

Die ESV-Hilkering-Jacke wird aktuell für 2000 Euro angeboten.
Die ESV-Hilkering-Jacke wird aktuell für 2000 Euro angeboten.(Bild: AFP/Screenshot)

Dass nun einzelne Vereinsjacken verkauft werden, überrascht den ESV Hilkering nicht. Vereinsobfrau Maria Roithmayr betont jedoch, dass es sich dabei um Privatbesitz handelt: „Wir haben keine solche Jacke in unserem Verein übrig. Die Jacken gehören unseren Vereinsmitgliedern. Einer hat sich dazu entschieden, die Jacke auf Willhaben zu verkaufen. Sie gehören ihnen privat. Was sie damit machen – ob sie sie verkaufen oder behalten – ist ihnen selbst überlassen.“

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Großer Hype in den Sozialen Medien
Auch auf Social Media lebt der Hype weiter. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer veröffentlichte ein Instagram-Reel, in dem er selbst eine ESV-Hilkering-Jacke trägt und augenzwinkernd fragt, wem sie besser stehe – ihm oder Bad Bunny. Das Video wurde bereits mehr als 90.000 Mal aufgerufen. Auch die bekannte Austropop-Band Schwanara und viele weitere Influencer greifen den Trend auf und posten Fotos und Videos mit der Kultjacke.

Fest steht: Eine Trainingsjacke eines kleinen Eisstockvereins aus Oberösterreich hat es innerhalb weniger Tage zu internationaler Bekanntheit gebracht.

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