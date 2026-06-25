Gehypte Bad Bunny Jacke für 2000 Euro zu kaufen

Um 2000 Euro zu kaufen

Die unerwartete Aufmerksamkeit hat mittlerweile auch den Sammlermarkt erreicht. Auf einer Online-Verkaufsplattform wird derzeit ein Exemplar um 2000 Euro angeboten. „Die Jacke gehört meinem Vater. Er war damals aktiv im Verein am Stöckeln und dazu wurde für die Meisterschaft diese Jacke ald Dress angeschafft.Seither hing seine Jacke aber im Schrank. Durch den ganzen Trubel der letzten Tage möchte er sie an einen Sammler oder Fan des Sängers weiterverkaufen und jemandem damit eine Freude bereiten“, erzählt Verkäufer Daniel.