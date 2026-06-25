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Gewitter im Westen

So warm bleibt die Nacht in ganz Österreich

Wetter
25.06.2026 19:00
In der Nacht kühlt es auf bis zu 15 Grad runter.
In der Nacht kühlt es auf bis zu 15 Grad runter.(Bild: Thomas Schütz)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Der Sommer macht heute Abend auch keine Pause. Den Ventilator kann man zwar etwas langsamer laufen lassen – ausgeschaltet wird er heute Nacht aber wohl nicht. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf maximal 15 bis 22 Grad.

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Nach einem kurzen Abendgewitter im Westen beruhigt sich das Wetter in der Nacht im ganzen Land. Von Vorarlberg über Tirol, Salzburg und Oberösterreich bis nach Kärnten, der Steiermark sowie Wien, Niederösterreich und dem Burgenland lockern die Wolken auf.

Bis zu 22 Grad in der Nacht
Die Temperaturen gehen zwar deutlich zurück, in vielen Städten bleibt es aber eine warme Sommernacht mit Tiefsttemperaturen von 15 bis 22 Grad.

Österreich
Symbol wolkenlos
20° / 32°
15 km/h
15:15 h
20 %
Symbol wolkenlos
20° / 34°
7 km/h
15:36 h
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Symbol wolkenlos
22° / 37°
5 km/h
14:54 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
24° / 38°
8 km/h
15:25 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
24° / 40°
16 km/h
15:35 h
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Symbol wolkig
26° / 36°
15 km/h
10:36 h
55 %
Symbol wolkig
23° / 34°
10 km/h
08:18 h
50 %
Symbol Gewitter
23° / 27°
13 km/h
04:38 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 26°
20 km/h
11:59 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 24°
20 km/h
11:03 h
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Wien
Symbol wolkenlos
17° / 32°
5 km/h
15:38 h
20 %
Symbol wolkenlos
17° / 33°
4 km/h
15:40 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 35°
6 km/h
15:14 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 37°
9 km/h
15:15 h
< 5 %
Symbol heiter
20° / 39°
7 km/h
14:44 h
25 %
Symbol heiter
23° / 32°
21 km/h
10:29 h
50 %
Symbol wolkig
20° / 31°
7 km/h
09:40 h
50 %
Symbol Gewitter
21° / 21°
18 km/h
02:45 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
17 km/h
10:05 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 23°
22 km/h
10:23 h
70 %
St. Pölten
Symbol wolkenlos
20° / 31°
14 km/h
15:38 h
25 %
Symbol wolkenlos
19° / 33°
11 km/h
15:34 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 37°
7 km/h
15:13 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
21° / 38°
10 km/h
15:04 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
22° / 39°
17 km/h
15:35 h
10 %
Symbol wolkig
24° / 36°
12 km/h
10:44 h
50 %
Symbol wolkig
22° / 35°
12 km/h
08:33 h
45 %
Symbol leichter Regen
23° / 29°
15 km/h
04:57 h
70 %
Symbol heiter
18° / 27°
22 km/h
11:56 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 26°
24 km/h
12:14 h
80 %
Eisenstadt
Symbol wolkig
20° / 32°
5 km/h
11:25 h
20 %
Symbol wolkenlos
20° / 33°
8 km/h
15:08 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 36°
8 km/h
14:58 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
21° / 39°
9 km/h
15:33 h
< 5 %
Symbol heiter
21° / 39°
5 km/h
14:29 h
40 %
Symbol Gewitter
22° / 28°
13 km/h
05:26 h
85 %
Symbol wolkig
20° / 32°
9 km/h
09:49 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
21° / 21°
14 km/h
01:41 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 25°
13 km/h
06:11 h
55 %
Symbol heiter
16° / 23°
18 km/h
12:32 h
50 %
Linz
Symbol heiter
20° / 30°
8 km/h
13:59 h
30 %
Symbol wolkenlos
20° / 32°
8 km/h
15:30 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
20° / 35°
6 km/h
15:02 h
< 5 %
Symbol heiter
20° / 37°
7 km/h
14:35 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
21° / 37°
8 km/h
15:15 h
15 %
Symbol einzelne Regenschauer
22° / 35°
7 km/h
10:02 h
55 %
Symbol wolkig
21° / 35°
7 km/h
09:40 h
45 %
Symbol Gewitter
22° / 29°
9 km/h
04:47 h
75 %
Symbol heiter
18° / 28°
10 km/h
12:30 h
50 %
Symbol heiter
17° / 28°
9 km/h
14:12 h
50 %
Graz
Symbol heiter
18° / 32°
3 km/h
13:23 h
35 %
Symbol wolkenlos
20° / 32°
7 km/h
15:14 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 35°
6 km/h
14:46 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
18° / 37°
5 km/h
14:58 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 38°
5 km/h
14:09 h
30 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 34°
6 km/h
08:37 h
65 %
Symbol wolkig
19° / 34°
6 km/h
09:45 h
45 %
Symbol Gewitter
21° / 30°
7 km/h
07:17 h
75 %
Symbol heiter
17° / 28°
7 km/h
13:02 h
50 %
Symbol wolkig
16° / 28°
7 km/h
11:14 h
45 %
Klagenfurt
Symbol wolkenlos
19° / 32°
7 km/h
15:22 h
30 %
Symbol wolkenlos
19° / 33°
7 km/h
15:42 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 36°
10 km/h
15:29 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 38°
7 km/h
15:20 h
10 %
Symbol heiter
22° / 38°
9 km/h
11:35 h
60 %
Symbol Gewitter
20° / 26°
11 km/h
03:48 h
90 %
Symbol wolkig
18° / 31°
10 km/h
10:09 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
20° / 20°
12 km/h
03:01 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 24°
11 km/h
07:27 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 22°
16 km/h
10:40 h
90 %
Salzburg
Symbol heiter
18° / 33°
8 km/h
12:06 h
40 %
Symbol wolkenlos
18° / 35°
9 km/h
14:54 h
15 %
Symbol heiter
19° / 36°
7 km/h
13:51 h
15 %
Symbol heiter
19° / 38°
7 km/h
12:56 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 34°
8 km/h
08:48 h
70 %
Symbol Gewitter
19° / 27°
7 km/h
07:01 h
90 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 33°
6 km/h
08:22 h
75 %
Symbol starke Regenschauer
19° / 19°
8 km/h
02:08 h
> 95 %
Symbol wolkig
14° / 26°
4 km/h
08:43 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 26°
8 km/h
11:41 h
85 %
Innsbruck
Symbol wolkenlos
19° / 31°
5 km/h
15:40 h
45 %
Symbol wolkenlos
19° / 32°
8 km/h
15:26 h
20 %
Symbol wolkenlos
20° / 33°
6 km/h
15:14 h
25 %
Symbol wolkenlos
21° / 34°
5 km/h
13:57 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
22° / 31°
7 km/h
08:55 h
65 %
Symbol Gewitter
19° / 24°
9 km/h
08:19 h
85 %
Symbol heiter
17° / 27°
6 km/h
11:15 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 19°
8 km/h
08:08 h
> 95 %
Symbol heiter
13° / 23°
9 km/h
12:10 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 21°
10 km/h
11:09 h
75 %
Bregenz
Wetterdaten:

Die Abendstunden lassen sich vor allem im Osten, also noch wunderbar im Freien genießen. Ob bei einem Spaziergang, einem Sprung ins Wasser oder einem gemütlichen Getränk. Zwar kühlt es in der Nacht langsam ab, vielerorts bleibt es aber selbst nach Mitternacht noch angenehm sommerlich warm.

Freitag geht‘s gleich wieder sonnig weiter
Im ganzen Land wartet am Freitag viel Sonne und es bleibt großteils wolkenlos. Am heißesten wird es erneut im Osten mit bis zu 38 Grad. Nur über den Bergen im Westen sind am Nachmittag wieder vereinzelte Wärmegewitter möglich. 

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