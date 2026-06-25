So warm bleibt die Nacht in ganz Österreich

Der Sommer macht heute Abend auch keine Pause. Den Ventilator kann man zwar etwas langsamer laufen lassen – ausgeschaltet wird er heute Nacht aber wohl nicht. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf maximal 15 bis 22 Grad.
Nach einem kurzen Abendgewitter im Westen beruhigt sich das Wetter in der Nacht im ganzen Land. Von Vorarlberg über Tirol, Salzburg und Oberösterreich bis nach Kärnten, der Steiermark sowie Wien, Niederösterreich und dem Burgenland lockern die Wolken auf.
Bis zu 22 Grad in der Nacht
Die Temperaturen gehen zwar deutlich zurück, in vielen Städten bleibt es aber eine warme Sommernacht mit Tiefsttemperaturen von 15 bis 22 Grad.
Die Abendstunden lassen sich vor allem im Osten, also noch wunderbar im Freien genießen. Ob bei einem Spaziergang, einem Sprung ins Wasser oder einem gemütlichen Getränk. Zwar kühlt es in der Nacht langsam ab, vielerorts bleibt es aber selbst nach Mitternacht noch angenehm sommerlich warm.
Freitag geht‘s gleich wieder sonnig weiter
Im ganzen Land wartet am Freitag viel Sonne und es bleibt großteils wolkenlos. Am heißesten wird es erneut im Osten mit bis zu 38 Grad. Nur über den Bergen im Westen sind am Nachmittag wieder vereinzelte Wärmegewitter möglich.
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