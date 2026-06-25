Stromausfall legte Teile der Wiener City lahm

Keine funktionierende Ampel auf Ringstraße

Für massive Auswirkungen im Stadtverkehr sorgte der Ausfall ebenfalls: Besonders im Bereich der Urania kam es laut „Krone“-Lesern zu einem regelrechten Verkehrschaos. Mehrere Ampeln am Ring sollen nicht funktioniert haben, wodurch der Verkehr nur noch mühsam vorankam.