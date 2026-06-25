Stromausfall legte Teile der Wiener City lahm

Am Donnerstagnachmittag ist es in Teilen der Inneren Stadt Wiens zu einem größeren Stromausfall gekommen. Seit etwa 16.45 Uhr sind mehrere Bereiche ohne Strom, wie die Wiener Netze bestätigen.
„Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Behebung der Störung und informieren Sie, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist“, teilten die Wiener Netze am Nachmittag auf deren Website mit. Ebenso betroffen waren Teile der Leopoldstadt, der Landstraße und Wieden.
Keine funktionierende Ampel auf Ringstraße
Für massive Auswirkungen im Stadtverkehr sorgte der Ausfall ebenfalls: Besonders im Bereich der Urania kam es laut „Krone“-Lesern zu einem regelrechten Verkehrschaos. Mehrere Ampeln am Ring sollen nicht funktioniert haben, wodurch der Verkehr nur noch mühsam vorankam.
Auch in mehreren Shops in der Innenstadt sei plötzlich das Licht ausgegangen.
Ursache dürfte in Umspannwerk liegen
Nach Angaben der Wiener Netze dürfte die Ursache in einem Umspannwerk liegen, wo es aus bislang unbekannten Gründen zu einer sogenannten Schutzauslösung gekommen sein soll. Warum diese ausgelöst wurde, ist derzeit noch Gegenstand laufender Untersuchungen.
Aufatmen hieß es schließlich kurz vor 19 Uhr. Alle Störungen konnten wieder behoben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.