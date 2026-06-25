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Verkehrschaos

Stromausfall legte Teile der Wiener City lahm

Wien
25.06.2026 19:27
Nach einem Stromausfall am Donnerstagnachmittag fielen rund um den Ring mehrere Ampeln aus. ...
Nach einem Stromausfall am Donnerstagnachmittag fielen rund um den Ring mehrere Ampeln aus. (Symbolbild)(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Donnerstagnachmittag ist es in Teilen der Inneren Stadt Wiens zu einem größeren Stromausfall gekommen. Seit etwa 16.45 Uhr sind mehrere Bereiche ohne Strom, wie die Wiener Netze bestätigen.

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„Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Behebung der Störung und informieren Sie, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist“, teilten die Wiener Netze am Nachmittag auf deren Website mit. Ebenso betroffen waren Teile der Leopoldstadt, der Landstraße und Wieden.

Keine funktionierende Ampel auf Ringstraße
Für massive Auswirkungen im Stadtverkehr sorgte der Ausfall ebenfalls: Besonders im Bereich der Urania kam es laut „Krone“-Lesern zu einem regelrechten Verkehrschaos. Mehrere Ampeln am Ring sollen nicht funktioniert haben, wodurch der Verkehr nur noch mühsam vorankam.

Auch in mehreren Shops in der Innenstadt sei plötzlich das Licht ausgegangen. 

Ursache dürfte in Umspannwerk liegen
Nach Angaben der Wiener Netze dürfte die Ursache in einem Umspannwerk liegen, wo es aus bislang unbekannten Gründen zu einer sogenannten Schutzauslösung gekommen sein soll. Warum diese ausgelöst wurde, ist derzeit noch Gegenstand laufender Untersuchungen.

Aufatmen hieß es schließlich kurz vor 19 Uhr. Alle Störungen konnten wieder behoben werden.

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