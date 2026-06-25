Erster Blick aufs neue Deutschland-Trikot von Nike

Neue Partnerschaft beginnt am 1. Jänner 2027

Die Partnerschaft zwischen dem DFB und Nike beginnt am 1. Jänner 2027, dann wird der US-Konzern nach 77 Jahren Adidas als Ausrüster ablösen. Der Vertrag läuft bis Ende 2034 und bringt dem DFB angeblich bis zu 100 Millionen Euro jährlich ein. Die WM 2026 ist das vorerst letzte große Turnier der deutschen Nationalmannschaft mit Adidas-Trikots.