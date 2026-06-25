Erster Blick aufs neue Deutschland-Trikot von Nike

Mit einer kreativen Marketing-Aktion hat der Sportartikelriese Nike erste Hinweise auf das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft geliefert. Und das, obwohl das Design offiziell noch streng geheim ist.
Vor dem dritten WM-Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ecuador im MetLife Stadium von East Rutherford ließ Nike auf dem Hudson River zwischen Staten Island und Manhattan ein Boot fahren, auf dem ein großes Werbebanner mit Jamal Musiala und dem neuen, allerdings noch verpixelten Trikot zu sehen ist.
„Hallo New Jersey“
Darüber prangt die Botschaft „Hallo New Jersey“, was in diesem Fall eine doppelte Bedeutung hat: Zum einen der US-Bundesstaat, in dem das MetLife Stadium steht, zum anderen ist Jersey aber auch ein Synonym für das Wort Trikot.
Das Trikot ist aufgrund der Verpixelung nur schemenhaft zu erkennen, gewisse Eigenschaften stechen aber bereits heraus. So ist das neue Dress klassisch in Weiß gehalten, mit einem breiten, schwarzen Rundhals-Kragen. Auf der rechten Seite prangt der berühmte Nike-Swoosh.
Neue Partnerschaft beginnt am 1. Jänner 2027
Die Partnerschaft zwischen dem DFB und Nike beginnt am 1. Jänner 2027, dann wird der US-Konzern nach 77 Jahren Adidas als Ausrüster ablösen. Der Vertrag läuft bis Ende 2034 und bringt dem DFB angeblich bis zu 100 Millionen Euro jährlich ein. Die WM 2026 ist das vorerst letzte große Turnier der deutschen Nationalmannschaft mit Adidas-Trikots.
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