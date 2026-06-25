Zwanzig Bienenvölker verbrannten im Flammenmeer

Zu einem Brandeinsatz rückten zwei Wehren am Donnerstag um 13.40 Uhr nach Bad St. Leonhard im Bezirk Wolfsberg in Kärnten aus. Eine Bienenhütte in Gräbern hat Feuer gefangen. Mehrere Bienenvölker mussten dabei ihr Leben lassen.
Am Donnerstag erlitten insgesamt zwanzig Bienenvölker einen äußerst schrecklichen Tod. Denn die Hütte, bei der die Stöcke standen, hat aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die drei Meter und 6-7 Meter lange Hütte samt Bienenstöcke gehörten einer 45-jährigen Imkerin aus Gräbern.
Die Bienenhütte war aus Holz errichtet und wurde durch den Brand schwerbeschädigt. „Wir haben versucht, die Flammen so schnell es geht zu bekämpfen. Doch leider sind viele Völker gestorben“, erzählt Kommandant der Feuerwehr Bad St. Leonhard von dem Desaster. Personen wurden laut Landespolizeidirektion keine verletzt. Im Einsatz standen mit der Feuerwehr Bad St. Leonhard 23 freiwillige Helfer der FF Gräbern. Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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