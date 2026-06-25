Zwanzig Bienenvölker verbrannten im Flammenmeer

Die Bienenhütte war aus Holz errichtet und wurde durch den Brand schwerbeschädigt. „Wir haben versucht, die Flammen so schnell es geht zu bekämpfen. Doch leider sind viele Völker gestorben“, erzählt Kommandant der Feuerwehr Bad St. Leonhard von dem Desaster. Personen wurden laut Landespolizeidirektion keine verletzt. Im Einsatz standen mit der Feuerwehr Bad St. Leonhard 23 freiwillige Helfer der FF Gräbern. Ermittlungen zur Brandursache laufen.