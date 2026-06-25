Steuer-Streit: Gemeinde bittet Verein zur Kasse

Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) sieht die Sache völlig anders. Niemals habe er eine „pauschale Befreiung“ zugesichert. Dies sei schlicht falsch. „Damit wird mir im Ergebnis unterstellt, ich hätte eine rechtlich nicht gedeckte Sonderbehandlung zugesagt. Das ist ein schwerer Vorwurf gegen meine Amtsführung“, sagt er. Denn: Die bloße Gemeinnützigkeit eines Vereins sei für eine Steuerbefreiung zu wenig. Dafür brauche es streng geregelte Voraussetzungen. Stangassinger: „Die dafür erforderlichen Unterlagen haben wir trotz mehrfacher Aufforderungen nie erhalten.“