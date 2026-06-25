Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Gegen Jordanien

Argentinien rotiert! Bekommt Messi eine Pause?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 19:42
Leandro Paredes, Lionel Messi und Alexis Mac Allister
Leandro Paredes, Lionel Messi und Alexis Mac Allister(Bild: AP/Charlie Riedel)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Argentinien wird nach dem 2:0 gegen Österreich im abschließenden Spiel der Gruppe J wohl rotieren und möglicherweise auch Lionel Messi gegen Jordanien schonen. 

0 Kommentare

Der Titelverteidiger steht bei der Fußball-WM in Nordamerika bereits als Gruppensieger und Aufsteiger ins Sechzehntelfinale fest und wird gegen Jordanien am Sonntag (4 Uhr MESZ) frische Spieler bringen, kündigte Teamchef Lionel Scaloni am Donnerstag an. „Die Idee ist, den meisten Spielern eine Chance zu geben, zu spielen“, erklärte Scaloni.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

„Haben sie verdient“
„Ich denke, sie haben es verdient, und wann immer das Spiel es zulässt, werden wir das auch tun“, sagte der Teamchef. Ein Kandidat für eine Pause im Hinblick auf die erste K.o.-Runde am 4. Juli (0.00 Uhr MESZ) gegen den Zweiten der Gruppe H (Spanien, Uruguay, Kap Verde, Saudi-Arabien) ist Messi. Der Superstar, der am Mittwoch 39 Jahre alt geworden ist, war bisher der herausragende Spieler des Turniers und erzielte gegen Algerien (3:0) und Österreich (2:0) alle Tore der Südamerikaner. Messi hatte im Vorfeld der WM eine Muskelverletzung erlitten, war aber rechtzeitig für das Turnier fit geworden.

Lesen Sie auch:
WM und mehr
„Das ist bei Messi wie bei Maradona zu befürchten“
25.06.2026
WM-Zwerg denkt groß
Messi tauschte nur mit Zidane und ihm das Trikot
25.06.2026
Geburtstag bei WM
Liebeserklärung und Überraschung zu Messis 39er
24.06.2026
Schon bald möglich
Messi gegen Ronaldo! So kommt es zum Gigantenduell
24.06.2026

In der Innenverteidigung könnte der 38-jährige Nicolas Otamendi für den gegen Österreich angeschlagenen Cristian Romero in die Startelf rücken. Stürmer Julian Alvarez (statt Lautaro Martinez), Außenverteidiger Nicolas Tagliafico und Mittelfeldspieler Leandro Paredes sind erst kürzlich nach Verletzungspausen zurückgekehrt und könnten nun ihre Chance bekommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 19:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM: Gruppe A
0:3! Tschechien enttäuscht – Alle Tore im Video
WM: Gruppe C
Brasilien überzeugt mit 3:0! Alle Tore im Video
WM: Gruppe C
Marokko siegt 4:2 gegen Haiti! Alle Tore im Video
WM: Gruppe B
Schweiz – Kanada 2:1! Die Highlights im Video
WM: Gruppe B
Bosnien – Katar 3:1! Die Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
127.323 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
117.177 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
111.164 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1284 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1156 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
977 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hatte sie vorm Mund
Paraguay legt wegen Bellinghams Hand Protest ein
Kreative Aktion
Erster Blick aufs neue Deutschland-Trikot von Nike
Mit erst 30 Jahren
Nach WM-Blamage: Tschechiens Star tritt zurück
Sport Tv Logo
Großes Aufstiegsfinale
Von „Hicke“ bis zur Gala in Berlin – immer Drama!
Gegen Jordanien
Argentinien rotiert! Bekommt Messi eine Pause?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf