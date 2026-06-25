Neue Karte: So schlimm wäre hier ein Fehltritt

Was „Digiway“ nicht kann

Bei allen Vorteilen darf nicht vergessen werden, was „Digiway“ nicht kann und wo zusätzliche Recherchen nötig sind. Denn die neue Karte zeigt nicht, wie schwierig ein Weg aus technischer Sicht ist und aus welcher Oberfläche er besteht. Auch Wegbreite, Sicherungen (Geländer, Griff- und Tritthilfen, Vegetation, Nässe oder Schneereste) können die GIS-Daten nicht liefern. Die zentrale Information bleibt das „Schadensausmaß“ bei einem Absturz – genau dies kann bei einer Bergtour lebensrettend sein.