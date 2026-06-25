Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Justizposse beendet

Gastpatienten: Endlich ein zuständiges Gericht

Niederösterreich
25.06.2026 20:00
Niederösterreich gegen Wien: ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und SPÖ-Stadtrat Peter ...
Niederösterreich gegen Wien: ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und SPÖ-Stadtrat Peter Hacker.(Bild: Krone KREATIV/Helmut Fohringer/APA/picturedesk.com VPNÖ Christof Birbaumer)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Es war juristisch kurios: Die Gerichte in Wien schoben die Zuständigkeit rund um die erste Klage eines Gastpatienten im Konflikt zwischen Niederösterreich und Wien hin und her wie einen heißen Erdapfel. Nun gibt es endlich Klarheit …

0 Kommentare

Wie aus Juristen-Kreisen zu hören ist, ist der Kompetenzkonflikt zwischen dem Landesgericht für Zivilrechtssachen und dem Handelsgericht in Wien nun mit einem Beschluss des Oberlandesgerichts entschieden: Zuständig ist das Handelsgericht!

Handelsgericht hat Ladungen bereits verschickt
Die Frage der Zuständigkeit ist damit endgültig geklärt. Der zuständige Richter am Handelsgericht Wien hat die Parteien bereits für 30. Juli geladen. Dabei soll abgeklärt werden, ob ein Vergleich geschlossen werden kann. Wenn das nicht fruchtet, werden die nächsten Verfahrensschritte festgelegt.

Im Zuge des Streits um Gastpatienten wurde eine Klage gegen das Krankenhaus Speising ...
Im Zuge des Streits um Gastpatienten wurde eine Klage gegen das Krankenhaus Speising eingebracht.(Bild: Martin A. Jöchl)

Der Hintergrund: Nachdem die Wiener Landesregierung im Streit um Gesundheitskosten Patienten aus Niederösterreich bei geplanten Behandlungen ablehnt oder nach hinten reiht, hat ein betroffener Patient geklagt. Der Niederösterreicher will gegen das Orthopädische Spital Wien-Speising zu Gericht ziehen, weil er als Gastpatient weit länger auf eine Operation warten musste als vereinbart. Niederösterreich stützt den Kläger finanziell, Wien das beklagte Spital mit Rat und Gutachten. Das Handelsgericht Wien kann sich nun zum ersten Mal inhaltlich mit der Thematik befassen.

Lesen Sie auch:
Kein Gericht sieht sich für die Klage gegen das Orthopädische Spital Speising zuständig
Klage aus NÖ
Gastpatienten-Irrfahrt: Nächstes Gericht winkt ab!
28.04.2026
„Kosten hausgemacht“
Experte entlarvt den Wiener Gastpatienten-Schmäh
20.03.2026

Polit-Streit, den die Patienten hautnah erleben
Zuvor war der Streit um Gastpatienten eskaliert. Während Wiens SPÖ-Stadtrat Peter Hacker die niederösterreichische Landesregierung massiv attackierte, sammelte die Volkspartei in Niederösterreich Unterschriften. ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner forderte: „Schluss mit Blockieren, Wien muss operieren! Herr Hacker muss diesen Kurs sofort verlassen!“ Ein heftiger Polit-Streit, den die Patienten hautnah zu spüren bekommen.

Hacker bleibt indes dabei: Er will höhere Ausgleichszahlungen, sieht sonst das Wiener Gesundheitssystem in finanzieller Gefahr. „Ein hausgemachtes Problem“, heißt es dazu aus Niederösterreich. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
25.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
127.323 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
117.177 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
111.164 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1284 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1156 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
977 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf