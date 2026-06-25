Gastpatienten: Endlich ein zuständiges Gericht

Der Hintergrund: Nachdem die Wiener Landesregierung im Streit um Gesundheitskosten Patienten aus Niederösterreich bei geplanten Behandlungen ablehnt oder nach hinten reiht, hat ein betroffener Patient geklagt. Der Niederösterreicher will gegen das Orthopädische Spital Wien-Speising zu Gericht ziehen, weil er als Gastpatient weit länger auf eine Operation warten musste als vereinbart. Niederösterreich stützt den Kläger finanziell, Wien das beklagte Spital mit Rat und Gutachten. Das Handelsgericht Wien kann sich nun zum ersten Mal inhaltlich mit der Thematik befassen.