Wadenblessur! Wanner für Algerien-Spiel fraglich

Wanner war gegen Argentinien erst zum zweiten Mal in seiner jungen ÖFB-Karriere in der Startformation gestanden. Kurz vor seiner Auswechslung in der 68. Minute kassierte der 20-Jährige den Schlag. Am Mittwoch wurde der österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürger von PSV Eindhoven laut ÖFB-Angaben behandelt, am Donnerstag entschloss sich das Team sicherheitshalber zu einer MRT-Untersuchung. Die Reise nach Kansas City soll Wanner am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) auf jeden Fall mit dem Team absolvieren.