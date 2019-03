Die besten Bücher für den Frühling

Nell Leyshon - Der Wald

Nach „Die Farbe von Milch“ widmet sich Nell Leyshon erneut einem Kinderschicksal. Dieses Mal begleitet sie den kleinen Pawel, der wohlbehütet in einem bürgerlichen Haushalt in Warschau aufwächst. Doch als der Krieg kommt und sein Vater sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagiert, ändert sich alles. Die Familie lebt ohnehin in ständiger Gefahr, da bringt sein Vater eines Tages einen schwer verwundeten englischen Kampfpiloten mit nach Hause, um ihn in Würde sterben zu lassen. Doch entgegen jeder Wahrscheinlichkeit überlebt der Pilot - und übernimmt auch in Pawels Leben eine Rolle.