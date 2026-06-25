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„Krone“-Kommentar

Hitzefrei

Kolumnen
25.06.2026 20:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
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Glücklich die Kinder und Lehrerinnen, die sich in diesen Tagen im Erdgeschoß aufhalten. Dort befinden sich nämlich die einzigen Räume, in denen einem nicht bereits um 9 Uhr der Schweiß herunterrinnt. „Bitte bewege dich weniger!“ mag ein gut gemeinter Tipp sein. Wirksam ist er bei vielen Volksschülern nicht. 

Auch wenn sie sich unwohl fühlen, ruhiger werden sie deswegen nicht. Im Gegenteil: Etliche Kinder zappeln umso mehr. Was zur Folge hat, dass sie sich im Laufe des Vormittags immer schlechter fühlen. Also flüchten wir ab 10 Uhr vormittags in die umliegenden Parkanlagen oder machen Ausflüge. Unterricht findet in heißen Wochen kaum mehr statt.

Sollen wir Kinder und Jugendliche deshalb im Distance-Learning unterrichten? Für mich kann das nur eine Notlösung sein. Abgesehen davon, dass Eltern arbeiten und auch nachmittags eine Betreuung für ihre Kinder benötigen. Meine junge Kollegin hatte eine verwegene Idee: „Wir könnten Ventilatoren oder Klimageräte für die Klassenräume anschaffen. Das würde doch helfen.“ Könnten wir, dürfen wir aber nicht.

Genauso wenig dürfen Außenjalousien an denkmalgeschützten Schulen angebracht werden. Seit Jahren ist bekannt: Die Hitze kann bereits ab Mai in schlecht isolierten Schulgebäuden unerträglich werden. Unternommen wurde nichts, obwohl es gute Lösungsvorschläge gab. Es wird Zeit, sich diesem Thema ernsthaft zu widmen. Sonst haben wir Jahr um Jahr die gleiche „Hitzefrei-Diskussion“.

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