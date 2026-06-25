Sollen wir Kinder und Jugendliche deshalb im Distance-Learning unterrichten? Für mich kann das nur eine Notlösung sein. Abgesehen davon, dass Eltern arbeiten und auch nachmittags eine Betreuung für ihre Kinder benötigen. Meine junge Kollegin hatte eine verwegene Idee: „Wir könnten Ventilatoren oder Klimageräte für die Klassenräume anschaffen. Das würde doch helfen.“ Könnten wir, dürfen wir aber nicht.