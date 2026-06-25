Mordversuch: Täter stach mehrmals zu und flüchtete

In der Tiroler Landeshauptstadt ermittelt das Landeskriminalamt nach einem Mordversuch, der Donnerstag am späteren Nachmittag in einer Wohnung in Wilten verübt worden war. Der Täter stach mehrmals zu und flüchtete. Die Fahndung läuft.
„Gegen 16 Uhr kam es in einer Wohnung in Innsbruck-Wilten im Bereich Speckbacherstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer bisher unbekannten Person“, lautet die erste Meldung der Tiroler Polizei.
Opfer schwebt in Lebensgefahr
Die Identität des Opfers ist noch nicht gesichert geklärt. Was hingegen feststeht: Der Mann befindet sich derzeit in akuter Lebensgefahr. Ihm wurden mehrere Stichverletzungen zugefügt. Das Opfer wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Täter flüchtete.
Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Die Polizei bittet, verdächtige Wahrnehmungen an das Landeskriminalamt Tirol zu richten“, heißt es. Zeugen können sich telefonisch melden unter: 059133/70-3333.
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