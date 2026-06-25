Mordversuch: Täter stach mehrmals zu und flüchtete

Opfer schwebt in Lebensgefahr

Die Identität des Opfers ist noch nicht gesichert geklärt. Was hingegen feststeht: Der Mann befindet sich derzeit in akuter Lebensgefahr. Ihm wurden mehrere Stichverletzungen zugefügt. Das Opfer wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Täter flüchtete.