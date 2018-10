Die 10 besten Bücher für einen kuscheligen Herbst

1. Was man von hier aus sehen kann von Mariana Leky

Zauberhaft, etwas wunderlich und doch ohne Kitsch - so präsentiert sich Mariana Lekys Roman, der sich voll und ganz dem Porträt eines Dorfes und seiner Bewohner verschrieben hat. Im Mittelpunkt: Luise, Großmutter Selma und der Optiker. Alle sind sie Westerwälder, doch Selma hat eine Gabe: sie kann den Tod voraussehen. Erscheint der alten, großen Dame - die jedermann an einen berühmten Showmaster erinnert - ein Okapi im Traum, so stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf - unklar ist nur, wen es treffen wird. In den bangen Stunden, die auf Selmas Traum für alle Einwohner des Dorfes folgen, werden in so manchem Haushalt bittere (und süße) Wahrheiten ausgetauscht, es wird gehofft, gebeichtet und etwas „mehr Welt hereingelassen“. Und dann verliebt sich Luise, ausgerechnet in einen buddhistischen Mönch ...



Mariana Leky, Was man von hier aus sehen kann, DuMont Buchverlag, 2018