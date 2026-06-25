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Viele Frauen betroffen

„Mental Load“: Über die unsichtbare Last im Kopf

Vorarlberg
25.06.2026 05:00
Kinder, Hausarbeit, dazu der Stress im Beruf: Frauen leisten viel – und oft mehr, als ihrem ...
Kinder, Hausarbeit, dazu der Stress im Beruf: Frauen leisten viel – und oft mehr, als ihrem Wohlbefinden guttut.(Bild: nicoletaionescu - stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Arzttermine organisieren, an Geburtstage denken, die Kinderbetreuung koordinieren, den Kühlschrank im Blick behalten – viele dieser Aufgaben bleiben an Frauen hängen und belasten sie. AK und die Beratungsstelle femail fordern nun mehr Beachtung für das Thema.

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Wer denkt daran, dass die Sportsachen fürs Training gewaschen werden müssen? Wer organisiert die Ferienbetreuung, vereinbart Arzttermine oder weiß, wann die Winterjacke für das Kind zu klein geworden ist? Meist sind es Frauen, die all diese Aufgaben im Blick behalten. Nicht die eigentliche Erledigung der Arbeiten ist dabei das Problem, sondern die ständige Verantwortung dafür, dass alles funktioniert. 

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