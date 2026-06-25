„Mental Load“: Über die unsichtbare Last im Kopf

Wer denkt daran, dass die Sportsachen fürs Training gewaschen werden müssen? Wer organisiert die Ferienbetreuung, vereinbart Arzttermine oder weiß, wann die Winterjacke für das Kind zu klein geworden ist? Meist sind es Frauen, die all diese Aufgaben im Blick behalten. Nicht die eigentliche Erledigung der Arbeiten ist dabei das Problem, sondern die ständige Verantwortung dafür, dass alles funktioniert.