Fink junior: „Bin der größte Fan meines Papas!“

Benedict-Samuel Fink, Sohn von Ex-Austria Trainer Thorsten Fink, kickt in der kommenden Saison für Ostliga-Meister Gloggnitz. Der 21-Jährige ist kein großer Fan von Vergleichen, dafür umso mehr von seinem Papa und den „Veilchen“.
Die Fußstapfen, die es für Benedict-Samuel Fink zu füllen gilt, könnten kaum größer sein. Immerhin gewann Papa Thorsten Fink einmal die Champions League, krönte sich bei 367 Einsätzen gleich fünfmal zum Meister in der deutschen Bundesliga. Davon ist der 21-Jährige noch weit entfernt, heuert ab der kommenden Saison bei Gloggnitz an.
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